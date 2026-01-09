В Госдуме допустили новые «удары возмездия» по Украине

Россия может нанести новые «удары возмездия» по Украине, если Киев снова зайдет за красные линии. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24».
«К сожалению, большая вероятность, что удар возмездия не последний, исходя из того, что украинские наши враги, <...> ведут себя вне логики по-прежнему, не поддаваясь ни на какие увещевания, ни на какое продолжение переговорной механики между Россией и США по прекращению конфликта», — сказал депутат.
Слуцкий добавил, что «удары возмездия» будут неотвратимы, если Украина продолжит «чудовищные, жестокие и совершенно вывихнутые в позу нелогичности действия». При этом, по его словам, Россия не будет сидеть сложа руки в случае атаки на резиденцию президента.
Утром 9 января Минобороны РФ подтвердило, что российские военные нанесли удар «Орешником» по объектам в Львовской области. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.
Как уточнил военкор Александр Коц, целями атаки могло стать месторождение в Стрые, а также Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на удар. Глава МИД страны Андрей Сибига также сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН. Что об ударе говорят в России — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Брюссель назвал удар «Орешником» по Украине предупреждением ЕС и США.