В Госдуме допустили новые «удары возмездия» по Украине

Слуцкий не исключил, что удар возмездия по Украине станет не последним
Павел Бедняков/РИА Новости

Россия может нанести новые «удары возмездия» по Украине, если Киев снова зайдет за красные линии. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24».

«К сожалению, большая вероятность, что удар возмездия не последний, исходя из того, что украинские наши враги, <...> ведут себя вне логики по-прежнему, не поддаваясь ни на какие увещевания, ни на какое продолжение переговорной механики между Россией и США по прекращению конфликта», — сказал депутат.

Слуцкий добавил, что «удары возмездия» будут неотвратимы, если Украина продолжит «чудовищные, жестокие и совершенно вывихнутые в позу нелогичности действия». При этом, по его словам, Россия не будет сидеть сложа руки в случае атаки на резиденцию президента.

Утром 9 января Минобороны РФ подтвердило, что российские военные нанесли удар «Орешником» по объектам в Львовской области. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Как уточнил военкор Александр Коц, целями атаки могло стать месторождение в Стрые, а также Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на удар. Глава МИД страны Андрей Сибига также сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН. Что об ударе говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Брюссель назвал удар «Орешником» по Украине предупреждением ЕС и США.

