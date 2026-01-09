В Госдуме ответили, стоит ли отнимать у США ЧМ из-за агрессии против Венесуэлы

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что нет необходимости лишать США права проводить чемпионат мира по футболу 2026 года из-за агрессии против Венесуэлы, так как нужно разделять спорт и политику. Ее слова передает РИА Новости.

«Я считаю, что спортсмены здесь ни при чем и не надо вмешивать в это дело политику. И если командам всех стран дадут визы и они приедут на чемпионат мира, то я не считаю, что в таком случае надо отбирать у США эти соревнования. И я бы не трогала спортсменов. Но такое отношение должно быть и к нам, чтобы мы могли участвовать в турнирах со своим флагом и гимном», — сказала Журова.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее легенда СССР Анзор Кавазашвили назвал Трампа наглым американцем.