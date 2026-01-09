Размер шрифта
В Британии хотят использовать лазерное оружие для борьбы с БПЛА

Times: МО Британии планирует использовать лазерное оружие для борьбы с дронами
Минобороны Великобритании планирует задействовать лазерное оружие направленной энергии DragonFire для защиты военных баз и объектов критической инфраструктуры от атак БПЛА. Об этом сообщила газета The Times.

«Новая технология, дополняющая систему DragonFire, может помочь в защите военных баз и объектов критической инфраструктуры», — пишет издание.

Как отмечается, начиная с 2027 года установками DragonFire будут оснащены эсминцы типа 45 ВМС Великобритании. В ноябре прошлого года британское подразделение европейской оборонной компании MBDA заключило контракт с властями Соединенного Королевства на сумму 316 миллионов фунтов (около $425 миллионов) на поставку лазерных систем для ВМС страны.

Также подчеркивается, что стоимость одного выстрела лазерной системы составляет всего 10 фунтов, при этом система обладает достаточной точностью для поражения монеты номиналом один фунт на расстоянии до километра. Министерство обороны подчеркивает, что такой метод является более экономичным по сравнению с традиционными ракетными системами. Так, запуск одной ракеты Sea Viper обходится примерно в 1 млн фунтов, пишут журналисты.

Ранее в «Ростехе» рассказали о смертоносных антидроновых патронах в российских войсках.

