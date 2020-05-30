Мишустин выделил на поддержку аэропортам 10,9 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 млрд рублей российским аэропортам и организациям, входящим в одну группу лиц с ними. Документ опубликован на сайте правительства.

Отмечается, что средства выделяются из резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина. Контроль за использованием денег поручено осуществлять Росавиации.

Предполагается, что субсидии поддержат аэропорты в условиях сниженного пассажирского потока и авиаперевозок на фоне коронавируса.

Деньги можно использовать для выплаты зарплат сотрудникам, при этом исключение составляют представители руководящего состава и советов директоров. Также средства могут пойти на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования и транспорта.

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