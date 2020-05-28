WSJ: США обвинили КНДР в незаконном переводе $2,5 млрд на свою ядерную программу

Правительство США обвинило более 28 граждан КНДР и пять граждан КНР в том, что они помогли Пхеньяну с 2013 года выполнить переводы на сумму в $2,5 млрд для финансирования ядерной программы Северной Кореи в обход санкций, которые были введены Вашингтоном. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на обвинительное заключение Минюста США, которое было вынесено еще в феврале, но обнародовано лишь сейчас.

Как сообщает издание, в этом документе говорилось о том, что представители Банка внешней торговли Северной Кореи, на который наложены американские санкции, якобы создали и использовали для перевода денег тайные филиалы учреждения, расположенные в России, Австрии, Таиланде, Ките и в ряде других стран.

В обвинительном заключении указывается, что данная группа граждан двух стран через более чем 250 подставных компаний провела как минимум $2,5 млрд незаконных платежей. При этом такие платежи были осуществлены через США, последний из них был сделан в январе этого года, отмечает издание.

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