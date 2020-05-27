Жителей России предупредили о новом виде фишинга в интернет-торговле

В 2020 году активизировались мошенники, которые обманывают россиян и вовлекают из в схемы, связанные с «покупками по низкой цене» или «возвратом» денег за покупки в интернете. Об этом пишут «Известия».

По данным «Лаборатории Касперского», в начале этого года база русскоязычных фишинговых ресурсов пополнилась 4 тыс. сайтами, которые выдавали себя за известные онлайн-магазины.

Такие сервисы заманивают покупателей, предлагая выгодную сделку. Потом имитируют платежные сервисы известных площадок, получают данные карты, после чего крадут деньги или продают сведения в Darknet.

В связи с этим пользователям советуют убедиться в названии ресурса, в защищенном соединении и использовать для оплаты карту, на которой находится только сумма, необходимая для покупки.

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