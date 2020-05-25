Столичные власти назвали число неработающих из-за пандемии москвичей

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24» сообщил , что около 1 млн человек в Москве не работают из-за пандемии коронавируса.

По его словам, из-за введенных в столице ограничений практически 15% экономики не функционирует или же работает не в полном режиме.

«По количеству людей это около миллиона человек, если брать непосредственно те сферы, которые закрыты», — сказал Ефимов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением заболевания постепенно улучшается и дальнейшее поэтапное смягчение ограничительных мер планируется в ближайшее время.

В России на данный момент зарегистрировано 353,4 тыс. случаев коронавируса, 3,6 тыс. человек умерли, 118,7 тыс. вылечились.