Сечин назначен главным исполнительным директором «Роснефти» еще на пять лет

Совет директоров «Роснефти» назначил Игоря Сечина главным исполнительным директором еще на пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО НК «Роснефть» сроком на 5 лет», — значится в сообщении пресс-службы.

Там уточнили, что доля участия Сечина в уставном капитале «Роснефти» составляет 0,1273%.