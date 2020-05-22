Сечин назначен главным исполнительным директором «Роснефти» еще на пять лет
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Совет директоров «Роснефти» назначил Игоря Сечина главным исполнительным директором еще на пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО НК «Роснефть» сроком на 5 лет», — значится в сообщении пресс-службы.
Там уточнили, что доля участия Сечина в уставном капитале «Роснефти» составляет 0,1273%.