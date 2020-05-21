Forbes перечислил богатейших российских наследников

Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes.

Так, девятое место в рейтинге заняли дети сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Речь идет о сыне Саиде и дочерях Гульнаре и Амине. По данным издания, каждому наследнику достанется по $5,3 млрд.

А в двадцатку самых богатых детей России вошли сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева — Андрей и Юлия. Если разделись нынешнее состояние их отца, на каждого придется по $2,25 млрд.

При этом из рейтинга выбыли дети председателя совета директоров «Альфа-банка» Петра Авена, а также сын основного владельца Трубной металлургической компании и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского.

Уточняется, что издание учитывало состояние миллиардеров на 16 апреля текущего года и делило его на всех признанных детей.

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