В Петербурге впервые перенесут место полуденного выстрела

В Петербурге впервые изменят место традиционного полуденного выстрела: его временно перенесут с Нарышкина на Государев бастион Петропавловской крепости. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея истории города.

В музее уточнили, что в день переноса сигнал полудня прозвучит сразу из четырех орудий, размещенных на двух бастионах. Два орудия Д-30 на Нарышкином бастионе произведут последний выстрел перед отправкой на технический осмотр. После этого за традицию будут отвечать пушки ЗИС-3, установленные на Государевом бастионе.

В честь изменения места выстрела по территории бастиона пройдут знаменная группа и взвод Почетного караула Михайловской военной артиллерийской академии. Академия курирует проведение церемонии, обеспечивает обслуживание орудий и поставляет холостые заряды.

Полуденный выстрел — давняя петербургская традиция, закрепленная в уставе города. Обычно залп производит одно орудие, а в особых случаях — два. За десятилетия неурочные или праздничные выстрелы звучали в честь крейсера «Аврора», появления 5-миллионного жителя, а также в дни доставки и захоронения останков царской семьи. В 2001 году два орудия одновременно дали салют в полночь, встречая XXI век.

