На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге впервые перенесут место полуденного выстрела

Полуденный выстрел временно перенесут на Государев бастион
true
true
true
close
Музей истории Петербурга

В Петербурге впервые изменят место традиционного полуденного выстрела: его временно перенесут с Нарышкина на Государев бастион Петропавловской крепости. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея истории города.

В музее уточнили, что в день переноса сигнал полудня прозвучит сразу из четырех орудий, размещенных на двух бастионах. Два орудия Д-30 на Нарышкином бастионе произведут последний выстрел перед отправкой на технический осмотр. После этого за традицию будут отвечать пушки ЗИС-3, установленные на Государевом бастионе.

В честь изменения места выстрела по территории бастиона пройдут знаменная группа и взвод Почетного караула Михайловской военной артиллерийской академии. Академия курирует проведение церемонии, обеспечивает обслуживание орудий и поставляет холостые заряды.

Полуденный выстрел — давняя петербургская традиция, закрепленная в уставе города. Обычно залп производит одно орудие, а в особых случаях — два. За десятилетия неурочные или праздничные выстрелы звучали в честь крейсера «Аврора», появления 5-миллионного жителя, а также в дни доставки и захоронения останков царской семьи. В 2001 году два орудия одновременно дали салют в полночь, встречая XXI век.

Ранее в Петербурге установили памятник министру иностранных дел Российской Империи Будбергу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами