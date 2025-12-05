Выступления Вани Дмитриенко подорожали на 2 млн рублей перед Новым годом

Выступления поп-исполнителя Вани Дмитриенко подорожали на 2 млн рублей за последние два месяца. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Размер гонорара 20-летний Дмитриенко увеличил после своего первого стадионного концерта в Москве. До этого, по данным издания, он брал за выступления на частных мероприятиях 5 млн рублей. Сейчас стоимость выросла до 7 млн.

Кроме того, утверждает источник, Дмитриенко перед Новым годом очень востребован — в декабре у певца осталась всего пара свободных дат. Уточняется, что за отдельную плату певец готов спеть песню «Силуэт» со своей девушкой — актрисой Анной Пересильд.

Накануне народный артист России Филипп Киркоров признался, что не ожидал от Вани Дмитриенко высокого взлета карьеры.

Ваня Дмитриенко получил звание «Артист года» по версии «Яндекс Музыки». По словам Киркорова, он не мог представить, что молодой коллега станет «таким идолом». Певец добавил, что Дмитриенко напомнил ему молодого Элвиса Пресли.

Ранее стал известен главный артист десятилетия в России.