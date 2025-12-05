Глава МИД Польши резко высказался о Зеленском: «Корона бы не упала»

Сикорский: Зеленский не потерял бы корону, если бы попросил о встрече с Навроцким

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского «не упала бы корона», если бы он попросил о встрече с президентом Каролем Навроцким в Польше. Об этом сообщает RMF FM.

Таким образом он прокомментировал резкие высказывания главы государства Навроцкого в адрес Украины, а также его отказ ехать с официальным визитом в Киев.

«Настойчивое требование извинений, уважения в ситуации, когда они борются за жизнь [со стороны Навроцкого], вызывает у меня отвращение, но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы свою корону, если бы, проезжая через Польшу, попросил о визите в Президентский дворец», – заявил Сикорский.

Глава МИД Польши выразил надежду, что отказ от визита Кароля Навроцкого в Киев – «не повод для демонстрации своей неприязни к стране, которая храбро борется и держит войска Путина подальше от наших границ».

До этого представитель канцелярии польского президента Марчин Пшидач призвал Владимира Зеленского определиться, хочет ли он дружбы и хороших отношений с Польшей, ведь Киев «находится в трудном положении» и ей нужны союзники. По его словам, у польского лидера Кароля Навроцкого нет планов относительно визита в Киев, а приглашение Зеленскому посетить Варшаву остается в силе.

Ранее Навроцкий заявил, что Украина обороняется благодаря Польше.