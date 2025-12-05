На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщину, бросившую младенца в подъезде, поймали в Татарстане

В Татарстане поймали женщину, которая бросила младенца в подъезде
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Татарстане поймали 55-летнюю женщину, которая бросила младенца в подъезде. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Полицейские установили и задержали 55-летнюю иностранку, которая бросила ребенка. Женщина пояснила, что младенец является ее внуком, которого родила дома ее 25-летняя дочь.

Дочь, зная о беременности, не встала на учет, так как не хотела воспитывать третьего ребенка из-за тяжелого материального положения — семья решила оставить новорожденного в ближайшей больнице. По словам задержанной, она пришла в больницу, но там было много людей, поэтому она оставила ребенка в подъезде ближайшего дома.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ — оставление в опасности.

Инцидент произошел в Альметьевске. Судя по фото, кто-то положил младенца на выступ около окна в подъезде. Пострадавшего обнаружили местные жители и вызвали медиков.

Ранее полуторагодовалого ребенка нашли в коляске в подъезде дома в Ростовской области.

