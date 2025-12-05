Путин: RT India поможет народу Индии лучше узнать Россию

Президент РФ Владимир Путин высказался о начале вещания RT India. Глава государства подчеркнул, что новый канал поможет индийскому народу лучше узнать Россию.

«Новый канал, несомненно, поможет индийской аудитории лучше узнать Россию, россиян и получать объективную информацию о том, что происходит в нашей стране сегодня», — сказал Путин.

Как отмечал глава Сбербанка Герман Греф, у RT есть огромный опыт работы в других странах, это одно из наиболее популярных российских СМИ среди зарубежной аудитории.

Запуск вещания RT India в студийном комплексе Нью-Дели намечен на 5 декабря. В ежедневном режиме канал будет выпускать новостные программы на английском языке, освещая основные события, а также рассказывая о роли Индии и России в многополярном мире. В честь запланированного старта вещания в метро индийской столицы запустили несколько брендированных поездов.

