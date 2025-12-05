На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Его хорошо прячут»: раскрыты новые детали службы Macan

Super: рэпер Macan служит вдали от посторонних глаз
true
true
true
close
Росгвардия

Раскрыты новые детали прохождения срочной службы рэпером Macan (настоящее имя Андрей Косолапов). Об этом пишет издание Super со ссылкой на собственный источник.

Молодой человек, проходящий службу вместе с артистом, подтвердил, что возможности заснять Macan нет, потому что его хорошо охраняют — он всегда ходит в сопровождении офицеров.

«Судя из того, что он на фото стоит без портупеи, можно сделать вывод, что у него больше привилегий, чем у обычного солдата. Макана хорошо прячут, и сфотографировал в столовой его военнослужащий контрактной службы», — объяснил недавние публикации о службе рэпера он.

Инсайдер опроверг заявления о том, что на рэпера нельзя смотреть, но отметил, что служба музыканта действительно проходит вдали от посторонних глаз и по-армейски называется «фишковой»: Macan якобы не участвует в жизни армии, в построениях, в уборке внешней территории и так далее.

Кроме того, продолжил источник, у офицеров управления забирают телефоны на время проведения учебных стрельб, когда на них присутствует Macan, чтобы его никто не фотографировал.

В конце ноября Росгвардия рассказала о задачах рэпера Macan на военной службе по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского.

По данным ведомства, артист будет выполнять задачи по «обеспечению безопасности граждан» и «охране общественного порядка» в Московском регионе.

Рэперу грозило уголовное дело, так как в 2025 году он проигнорировал шесть повесток. После этого Macan опубликовал фото с призывного пункта в Москве и заявил, что получил повестку.

Ранее Macan решил продать свою машину — «легендарную» BMW М5.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами