Политолог объяснил, почему Европа начала саботировать помощь Украине

Политолог Сипров: Евросоюз уже не способен проводить единую политику

Политолог Вадим Сипров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал решение Италии прекратить участие в программе военной помощи Украине, а также отказ Финляндии предоставить гарантии безопасности Киеву.

Саботаж со стороны ряда стран, входящих в периферию Евросоюза, свидетельствует не столько о потере интереса к украинской проблеме, сколько о кризисе самого ЕС, считает эксперт.

«Я не склонен разделять смелых прогнозов некоторых коллег, которые предполагают, что уже в краткосрочной перспективе Евросоюз начнет разваливаться. Но тот факт, что единую политику это образование проводить уже не способно, сейчас можно констатировать, и констатировать уверенно», — подчеркнул Сипров.

По его мнению, механизмы, которыми Европа гордилась еще 10 лет назад, перестали работать.

Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что власти республики после некоторых колебаний решили пересмотреть свою политику оказания военной помощи Украине.

3 декабря финский премьер-министр Петтери Орпо сообщил, что в настоящее время Финляндия не готова предоставить Киеву гарантии безопасности.

