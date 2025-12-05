В Петербурге произошли взрывы рядом с вокзалом

«Mash на Мойке»: у Финляндского вокзала в Петербурге произошли три взрыва

Три взрыва произошли в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

В материале отмечается, что взрывы зафиксировали утром 5 декабря.

Канал опубликовал видеозапись от очевидца происшествия. Кадры были сняты на регистратор в тот момент, когда автомобиль проезжал мимо места инцидента. В ролике видно озарившую небо вспышку, которую сопровождал громкий хлопок. Через некоторое время произошли еще взрывы.

Как рассказала отправившая видеозапись женщина, из-за ударной волны от взрыва ее машина закачалась.

Информацию прокомментировали в Михайловской военной артиллерийской академии. Там сообщили журналистам, что взрывы стали следствием выстрелов пушек, произведенных в честь 205-летия вуза.

Утром 5 декабря в комплексе «Грозный-Сити» в Чечне произошел взрыв. Telegram-канал «Осторожно, новости» написал, что причиной послужила атака украинского беспилотника. В результате взрыва фасад здания в районе нескольких верхних этажей получил повреждения. Власти пока не комментировали информацию.

