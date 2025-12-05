Названы имена бойцов ВСУ, причастных к расправам над пленными военными ВС РФ

Российские следователи заочно предъявили обвинения шести бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастным к расправам над 14 пленными военнослужащими Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что 5 декабря председатель ведомства Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими солдатами в отношении мирных жителей и российских военных. В ходе встречи ему доложили, что сотрудники СК завершили сбор доказательств причастности бойцов ВСУ к расправам над солдатами ВС РФ в Харьковской области в 2022 году.

«Обвинение заочно предъявлено С. Величко, К. Немичеву, В. Посохову, С. Янголенко, А. Янголенко и А. Субачеву», — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что украинские военнослужащие были объявлены в международный розыск.

В 2025 году министерство внутренних дел РФ пообещало выплатить награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая может помочь установить местонахождение военных ВСУ Константина Немичева и Сергея Величко. Оба мужчины являются бывшими активистами харьковского отделения батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), а также членами формирования «Кракен».

Ранее военнослужащих ВСУ обвинили в расправах над мирными жителями и домашними животными в Донецкой народной республике.