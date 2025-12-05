На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы имена бойцов ВСУ, причастных к расправам над пленными военными ВС РФ

СК: шестерых бойцов ВСУ обвинили в расправах над 14 пленными военными ВС РФ
true
true
true
close
Maksym Kishka/Reuters

Российские следователи заочно предъявили обвинения шести бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастным к расправам над 14 пленными военнослужащими Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что 5 декабря председатель ведомства Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими солдатами в отношении мирных жителей и российских военных. В ходе встречи ему доложили, что сотрудники СК завершили сбор доказательств причастности бойцов ВСУ к расправам над солдатами ВС РФ в Харьковской области в 2022 году.

«Обвинение заочно предъявлено С. Величко, К. Немичеву, В. Посохову, С. Янголенко, А. Янголенко и А. Субачеву», — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что украинские военнослужащие были объявлены в международный розыск.

В 2025 году министерство внутренних дел РФ пообещало выплатить награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая может помочь установить местонахождение военных ВСУ Константина Немичева и Сергея Величко. Оба мужчины являются бывшими активистами харьковского отделения батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), а также членами формирования «Кракен».

Ранее военнослужащих ВСУ обвинили в расправах над мирными жителями и домашними животными в Донецкой народной республике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами