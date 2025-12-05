Песков поздравил RT с началом работы в Индии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил команду канала RT и его зрителей с началом вещания в Индии. Видео опубликовано в Telegram-канале СМИ.

«Я хотел бы искренне поздравить команду RT, великолепную команду RT, а также зрителей RT с началом вещания в Индии. На самом деле вы начали вещание в крупнейшей демократии мира. Иногда лучше потерять право на вещание в небольшой демократии, так называемой демократии, и начать вещать в самой крупной», — сказал представитель Кремля.

На днях стало известно, что с 5 декабря в студийном комплексе Нью-Дели запустится вещание RT India. В ежедневном режиме канал будет выпускать новостные программы на английском языке, освещая основные события, а также рассказывая о роли Индии и России в многополярном мире. В честь запланированного старта запуска вещания в метро индийской столицы запустили несколько брендированных поездов.

Глава Сбера Герман Греф в этой связи заявил, что у RT есть огромный опыт работы в других странах, это одно из наиболее популярных российских СМИ среди зарубежной аудитории. Предстоящий запуск вещания канала в Нью-Дели укрепит отношения между Индией и Россией

Ранее в США объяснили, почему Вашингтон ввел санкции против телеканала RT.