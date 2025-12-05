Россия и Индия будут поощрять совместное производство запчастей для обслуживания вооружений

Россия и Индия договорились поощрять совместное производство на индийской территории запчастей и другой продукции для обслуживания российского вооружения. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита «Россия – Индия, которое опубликовал Кремль.

«Стороны договорились поощрять совместное производство в Индии запасных частей, комплектующих, агрегатов и другой продукции для обслуживания российского вооружения и военной техники в рамках программы «Делай в Индии» путем передачи технологий и создания совместных предприятий для удовлетворения нужд Вооруженных сил Индии, а также для последующего экспорта в дружественные третьи страны», — говорится в документе.

5 декабря в Хайдарабадском дворце в Дели завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Норендра Моди. Они продолжались более двух часов. По итогам переговоров стороны согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

Ранее Моди сообщил о работе Индии и России над безвизовым режимом.