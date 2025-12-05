В Минобороны РФ рассказали об ударах по военным объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли четыре групповых удара по целям на Украине

Вооруженные силы РФ в период с 29 ноября по 5 декабря нанесли один массированный и четыре групповых удара по военным объектам на Украине. Об этом сообщило российское министерство обороны в официальном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, удары наносились в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в РФ.

«Поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и аэродромная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ», — говорится в заявлении.

Также целями стали цеха по производству дронов, места их хранения и предполетной подготовки. Кроме того, российские войска поразили склады с горючим, ракетным топливом и боеприпасами ВСУ. Ударам подверглись и пункты временной дислокации украинских бойцов и иностранных наемников.

4 декабря в Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки войск «Центр» вывели из строя редкую реактивную систему залпового огня ВСУ. Речь идет о комплексе M93A3 Heron хорватского производства. На каком участке фронта была замечена и уничтожена иностранная техника, в ведомстве не уточнили.

Ранее удары ВС РФ по позициям украинских формирований в Запорожской области сняли на видео.