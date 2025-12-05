В Кировской области фура смяла автобус с молодыми хоккеистами

Грузовой автомобиль врезался в автобус с хоккеистами в Кировской области, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

«Сегодня утром в автобус, перевозивший на соревнования спортсменов команды «Родина-2», врезался грузовик. ДТП произошло в Юрьянском районе, на трассе «Вятка». Предварительная причина аварии — водитель фуры уснул за рулем», — сообщил Курдюмов.

По его словам, в результате ДТП пострадали 4 спортсмена 2007-2008 годов рождения. Всем пострадавшим врачи оказали медпомощь на месте. О состоянии водителей не сообщается.

До этого в Челябинской области перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду.

Автобус вез детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования. Шестерых детей осмотрели врачи в автомобилях скорой медпомощи.

Кроме того, в Красноармейском районе Волгограда фура с дагестанскими номера снесла маршрутку с пассажирами и врезалась в остановку.

Пострадали четыре человека в маршрутке.

Ранее Maybach Жириновского побывал в двух авариях с начала осени.