В отношении замглавы «Яблока» Шлосберга возбудили новое уголовное дело

Зампредседателя «Яблока» Шлосберг стал фигурантом дела о фейках о ВС РФ

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан в РФ иностранным агентом) стал фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного по статье о фейках про Вооруженные силы РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что дело возбудили 3 декабря текущего года.

«Сегодня в Псковском городском суде состоится рассмотрение ходатайства органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> Шлосбергу Л.М.», — добавили в пресс-службе.

В июне 2025 года в отношении заместителя председателя «Яблока» также завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Шлосбергу предъявили обвинение после того, как он опубликовал в социальной сети «Одноклассники» видеозапись своих дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов). В ролике политик отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня в зоне украинского конфликта.

5 ноября текущего года Шлосбергу назначили 420 часов обязательных работ. Псковский областной суд вынес приговор заместителю председателя «Яблока» по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Ранее заместителя главы приморского отделения «Яблока» Марину Железнякову обвинили в реабилитации нацизма.