В Госдуме объяснили, почему ЦБ снял ограничения на перевод средств в дружественные страны

Снятие Центробанком ограничений на перевод денежных средств за рубеж для граждан РФ и дружественных стран «повысит ущерб» для экономики страны. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Из-за нерыночного механизма курсообразования рубль переукреплен, и под предлогом этого крайне удобно снять имеющиеся ограничения для вывода капитала из России (раньше он был миллион долларов в месяц на одного человека). Учитывая, что в ОАЭ число жителей из России исчисляется сотнями тысяч, интенсификация бегства капитала действительно может быть успешной и может качественно повысить ущерб, наносимый России», — сказал он.

5 декабря Центробанк России сообщил, что с 8 декабря снимет ограничения на перевод денежных средств за рубеж для граждан Российской Федерации и дружественных стран.

В пресс-службе Банка России уточнили, что на период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года работающие в РФ физические лица – нерезиденты из недружественных государств смогут переводить за рубеж деньги в размере зарплаты, также сохраняется запрет на перевод денежных средств за рубеж для не работающих в РФ физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юрлиц из таких стран. Ограничение не касается зарубежных компаний, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц.

В ЦБ добавили, что запреты не затрагивают операции по переводу средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в финансовый рынок России, со счетов типа «И» на счета за рубежом.

Ранее Банк России пообещал «действовать аккуратно», корректируя ключевую ставку.