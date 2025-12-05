На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, почему ЦБ снял ограничения на перевод средств в дружественные страны

Депутат Делягин: снятие ограничений на перевод средств за рубеж нанесет ущерб России
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Снятие Центробанком ограничений на перевод денежных средств за рубеж для граждан РФ и дружественных стран «повысит ущерб» для экономики страны. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Из-за нерыночного механизма курсообразования рубль переукреплен, и под предлогом этого крайне удобно снять имеющиеся ограничения для вывода капитала из России (раньше он был миллион долларов в месяц на одного человека). Учитывая, что в ОАЭ число жителей из России исчисляется сотнями тысяч, интенсификация бегства капитала действительно может быть успешной и может качественно повысить ущерб, наносимый России», — сказал он.

5 декабря Центробанк России сообщил, что с 8 декабря снимет ограничения на перевод денежных средств за рубеж для граждан Российской Федерации и дружественных стран. 

В пресс-службе Банка России уточнили, что на период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года работающие в РФ физические лица – нерезиденты из недружественных государств смогут переводить за рубеж деньги в размере зарплаты, также сохраняется запрет на перевод денежных средств за рубеж для не работающих в РФ физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юрлиц из таких стран. Ограничение не касается зарубежных компаний, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц.

В ЦБ добавили, что запреты не затрагивают операции по переводу средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в финансовый рынок России, со счетов типа «И» на счета за рубежом.

Ранее Банк России пообещал «действовать аккуратно», корректируя ключевую ставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами