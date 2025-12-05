На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Моди назвал «умелым» вклад Путина в отношения России и Индии

Моди: Путин неоднократно подпитывал отношения России и Индии мудрым руководством
true
true
true

Президент России Владимир Путин «умелым руководством» заложил основу стратегического партнерства РФ и Индии. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе церемонии подписания совместных документов, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«За 25 лет Путин неоднократно подпитывал индийско-российские отношения своим мудрым руководством», — сказал Моди.

Он подчеркнул, что за счет этого руководства «отношения двух государств укрепились и достигли больших высот».

Моди отметил, что российско-индийский бизнес-форум укрепит деловые отношения между двумя странами.

Также индийский премьер сообщил, что Индия и Российская Федерация будут продвигать обсуждение по коридору «Север-юг».

«Улучшение транспортной связанности наших стран — один из важных приоритетов. Мы будем продвигать переговоры по международному транспортному коридору Север — Юг и по коридору ВладивостокЧеннаи с двойной эффективностью», — указал он.

Кроме того, по словам Моди, Москва и Нью-Дели условились о шагах по укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами.

«Мы всегда вдохновлялись культурой друг друга, и мы договорились о дальнейших шагах по его укреплению», — сказал премьер-министр.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди продолжались более двух часов. Встреча двух лидеров проходила 5 декабря в Хайдарабадском дворце в Дели.

Ранее Моди подарил Путину «Песнь Бога».

