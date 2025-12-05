На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Развеян популярный миф о чистке зубов

UA: дорогая щетка не очищает зубы лучше
Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Голландский стоматолог-пародонтолог Тима Томассена установил: главный вклад в здоровье зубов вносят вовсе не дорогие устройства, а простые ежедневные привычки. Ученый проанализировал десятки клинических исследований, сравнил эффективность разных типов щеток и изучил, как длительность чистки влияет на состояние зубов и десен. Об этом сообщает портал University of Amsterdam (UA).

Сегодня заболевания полости рта — кариес и воспаления десен — затрагивают почти 3,5 миллиарда человек. В их основе чаще всего лежит зубной налет, поэтому регулярная чистка остается ключевой рекомендацией стоматологов. Но что именно означает «хорошо чистить зубы»?

Томассен выяснил, что популярные представления о важности продвинутых технологий сильно преувеличены. По его словам, разница между различными видами электрических щеток в реальной жизни минимальна, а значит, основным фактором становится не устройство, а человек, который им пользуется.

Ученый подтвердил: электрические щетки действительно удаляют налет лучше, чем обычные ручные. Но различий между двумя главными типами — осциллирующе-вращающимися и звуковыми — практически нет. По мнению Томассена, производителям стоит вкладываться не в создание все более дорогих моделей, а в доступные конструкции и образовательные программы, которые помогут людям улучшить технику чистки.

Отдельно ученый изучил рекомендации стоматологических объединений в разных странах. Лишь треть организаций предоставляет подробные и понятные инструкции по уходу за зубами. Томассен подчеркнул, что доступные и практичные советы — необходимое условие успешной профилактики. Он выступает за создание национальной, научно обоснованной системы рекомендаций, адаптированной под разные возрастные группы, социальные условия и финансовые возможности.

Подготовка такого руководства уже ведется, и Томассен намерен участвовать в этой работе, надеясь, что его исследование поможет сократить разрыв между научными данными и повседневной стоматологической практикой.

Ранее ученые рассказали, как защитить зубы от сладкого.

