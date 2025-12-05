На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда в Москве пойдет снег

Синоптик Шувалов: снег пойдет в Москве 12 декабря
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

На следующей неделе, с 10 по 12 декабря в Москве ожидается снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

«Это будет очень слабый снег, не снегопад, от силы сантиметр снега», — сказал он.

По словам специалиста, говорить о формировании снежного покрова в столице еще рано. Поэтому спрогнозировать, будет ли на Новый год снег в столице пока сложно.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого также заявил, что в ближайшие дни зимняя погода в Москве не ожидается.

По его словам, город находится на периферии антициклона с повышенным давлением, из-за чего существенных осадков не предвидится, а низкие температуры и снежный покров пока отсутствуют.

Синоптик отметил, что теплый воздух в Центральной России обусловлен попаданием воздушных масс, в том числе с северной части Африки, где наблюдаются высокие температуры.

Ранее эксперт назвал причину теплой погоды в европейской части России.

