В Екатеринбурге школьника, пристававшего к ребенку около подъезда, могут не наказать

КП: школьника, пристававшего к девочке в Екатеринбурге, не накажут
Telegram-канал Ural Mash

Школьник, который приставал к ребенку в подъезде в Екатеринбурге, может не получить наказание за поступок. Об этом сообщает kp.ru.

На данный момент ему 13 лет и привлечь к ответственности его нельзя, поэтому предполагается, что уголовное дело будет прекращено. Известно, что после допроса несовершеннолетнего отправили домой.

Как рассказала мать пострадавшей, семья мальчика планирует вывезти его из страны.

Сама девочка сейчас работает с психологом. После произошедшего она боится ходить в школу.

«В Следственном комитете уже сказали, что ему ничего не грозит», – рассказала женщина.

Инцидент произошел несколько дней назад. Ребенок подошел к домофону, в этот момент старший подбежал к ней и попытался потрогать за бедра, имитируя соитие.

Позже его спугнули местные жители, но молодого человека задержали. Так как инцидент попал на камеру домофона, личность подозреваемого быстро установили.

Ранее учительница годами совращала ученика и насиловала его у себя дома.

