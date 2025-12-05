На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
РФ и Индия договорились наращивать усилия по нераспространению оружия массового уничтожения

Россия и Индия нарастят усилия по нераспространению оружия массового уничтожения
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Индия по итогам прошедшего саммита договорились наращивать усилия по нераспространению оружия массового уничтожения. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, которое опубликовал Кремль.

«Стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему наращиванию глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения. Россия выразила решительную поддержку членству Индии в Группе ядерных поставщиков», — говорится в документе.

Россия и Индия призвали всех членов международного сообщества к работе над повышением уровня взаимного доверия в целях содействия глобальному миру и безопасности.

Кроме того, они подтвердили необходимость соблюдения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении.

5 декабря в Хайдарабадском дворце в Дели завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Норендра Моди. Они продолжались более двух часов. По итогам переговоров стороны согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

Ранее портреты Путина появились в центре Нью-Дели.

