Нью-Дели и Москва продолжат диалог по методам борьбы с терроризмом

Кремль: Россия и Индия договорились расширять сотрудничество против терроризма
Константин Завражин/РИА Новости

Россия и Индия сообщили, что намерены продолжать диалог о методах противодействия терроризму на международных площадках. Об этом говорится в совместном заявлении, текст которого опубликован Кремлем.

В документе подчеркивается, что Москва и Нью-Дели выступают за многостороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Стороны также выразили уверенность, что меры по пресечению террористической деятельности в Афганистане должны быть всесторонними и результативными.

Отдельно отмечается, что премьер Индии Нарендра Моди, комментируя тему совместной безопасности, заявил, что его страна рассматривает терроризм как прямой вызов базовым ценностям человечества и подчеркивает важность глобального единства в противодействии этому явлению. Он также указал, что Нью-Дели и Москва давно взаимодействуют в сфере безопасности, отмечая теракты в Пахалгаме и «Крокус сити холл» как примеры, имеющие общую природу угроз.

Кроме того, Моди сообщил, что сотрудничество Индии и России продолжается в рамках ООН, G20, БРИКС, ШОС и других международных структур, и подтвердил готовность сторон развивать взаимодействие на всех этих уровнях.

Ранее Моди сообщил о работе Индии и России над безвизовым режимом.

