Полицейский незаконно обыскивал телефоны женщин, чтобы найти там голые фото

В США полицейский обыскивал телефоны женщин, надеясь увидеть там их голые фото
true
true
true
close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Бывший офицер полиции города Флориссанта, штат Миссури, Джулиан Алькала признал в федеральном суде, что во время остановок на дороге незаконно просматривал мобильные телефоны 20 женщин и копировал себе их интимные изображения, пишет Metro.

Согласно материалам суда, 30-летний Алькала, находясь при исполнении и в полицейской форме, останавливал женщин под предлогом проверки страховки или регистрации автомобиля. Забрав мобильные телефоны «для проверки данных», он возвращался в патрульную машину, где просматривал содержимое устройств и фотографировал на свой телефон интимные снимки жертв.

Схема раскрылась после того, как одна из женщин заметила, что офицер переслал себе видео с ее участием. В июне 2024 года Джулиан подал в отставку, после того как расследованием занялось ФБР.

«Мы возмущены этим поведением, которое является полным предательством наших ценностей и не отражает профессионализм наших сотрудников. Восстановление доверия сообщества — приоритет», — прокомментировали в полиции.

По судебному ордеру был произведен обыск телефона Алькалы, а его облачное хранилище содержало изображения еще 19 жертв.

Экс-полицейский признал себя виновным по 20 пунктам нарушения гражданских прав — права на защиту от необоснованных обысков и изъятий. Каждый пункт предусматривает до одного года тюрьмы, штраф до $100 тысяч или оба наказания одновременно.

Ранее бывшего врача осудили за съемку детей и женщин при помощи скрытых камер.

