Россия и Индия намерены расширять сотрудничество в области ядерной энергии

Россия и Индия подтвердили намерение расширять сотрудничество по ядерной энергии

Россия и Индия подтвердили планы по расширению сотрудничества в области ядерной энергии. Речь, в частности, идет о ядерном топливном цикле, передает пресс-служба Кремля.

5 декабря в Хайдарабадском дворце в Дели состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Стороны подтвердили намерение расширить сотрудничество в области ядерной энергии, включая ядерный топливный цикл, обеспечение жизненного цикла функционирования АЭС «Куданкулам» и неэнергетическое применение атомных технологий», — говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.

Кроме того, лидеры подтвердили планы по отработке новой повестки взаимодействия в области мирного атома. Отмечается, что такое сотрудничество является важной частью стратегического партнерства, с учетом планов Индии по наращиванию ядерной генерации до 100 ГВт к 2047 году.

