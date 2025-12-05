На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия и Индия намерены расширять сотрудничество в области ядерной энергии

Россия и Индия подтвердили намерение расширять сотрудничество по ядерной энергии
true
true
true
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

Россия и Индия подтвердили планы по расширению сотрудничества в области ядерной энергии. Речь, в частности, идет о ядерном топливном цикле, передает пресс-служба Кремля.

5 декабря в Хайдарабадском дворце в Дели состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Стороны подтвердили намерение расширить сотрудничество в области ядерной энергии, включая ядерный топливный цикл, обеспечение жизненного цикла функционирования АЭС «Куданкулам» и неэнергетическое применение атомных технологий», — говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.

Кроме того, лидеры подтвердили планы по отработке новой повестки взаимодействия в области мирного атома. Отмечается, что такое сотрудничество является важной частью стратегического партнерства, с учетом планов Индии по наращиванию ядерной генерации до 100 ГВт к 2047 году.

Ранее Путин рассказал о новых направлениях сотрудничества России и Индии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами