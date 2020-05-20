МСП Банк предоставил более 2 млрд беспроцентных кредитов для сохранения занятости

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с 1 апреля предоставил малым и средним компаниям более 2 млрд рублей кредитных средств под 0% годовых для сохранения занятости. Благодаря этому более 725 предприятий смогли сохранить свой штат, то есть более 21 тысячи человек продолжают получать заработную плату.

С момента запуска банком беспроцентного кредитования от предпринимателей поступило около 1,6 тысяч обращений, в работе находятся заявки на общую сумму 4,7 млрд рублей.

Поддержку получили субъекты МСП из всех федеральных округов. Среди лидеров по объему предоставленной поддержки Республика Башкортостан, Краснодарский край и Тюменская область.

Кредиты по ставке 0% в МСП Банке могут получить предприниматели, внесенные в реестр субъектов МСП и проработавшие не менее 1 года в отраслях, признанных Правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса. Срок кредита – 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0% годовых, далее ставка по кредиту составит 4%.

При этом беспроцентный кредит могут получить как действующие клиенты банка, так и другие субъекты МСП, которые соответствуют требованиям кредитного продукта. Для оформления кредита под 0% в МСП Банке не требуется открытие расчетного счета, средства могут быть переведены на расчетный счет клиента в другом банке. При этом оформить кредит можно дистанционно через систему АИС НГС (smbfin.ru), требуется только усиленная электронная подпись.

Для запуска этого продукта ВЭБ.РФ предоставил в пользу МСП Банка поручительство для заёмщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое обеспечивает 75% от суммы основного долга по кредитному договору. По словам главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, эта мера поддержки помогла предпринимателям пройти наиболее острую фазу сжатия спроса. В настоящее время ВЭБ.РФ совместно с организациями развития активно работают над пакетом мер, стимулирующих восстановление деловой активности малых и средних предприятий.

Кроме того, банк готов предложить реструктуризацию действующих кредитов и кредитные каникулы – за этой возможностью обратились уже 193 заемщика.

«По программе выдачи беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты сотрудникам на сегодняшний момент банками одобрено 27 тысяч заявок от компаний. Благодаря данной программе было уже поддержано 500 тысяч рабочих мест в пострадавших отраслях экономики. Банками выдано 15 тысяч кредитов на сумму 36 млрд рублей, – сообщил министр экономического развития Максим Решетников. – Дальше ждём от банков активного участия в программе льготных кредитов под 2% . Это кредиты для поддержания заработных плат сотрудников предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в пострадавших отраслях, а также в отраслях, которые занимаются производством товаров непосредственно на потребительский рынок. Сбор заявок от банков мы объявили вчера, кредиты должны начать выдавать с 1 июня».