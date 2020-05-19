Путин 27 мая проведет совещание по ситуации на российском рынке труда
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Российский президент Владимир Путин проведет 27 мая совещание в связи с ситуацией на рынке труда. Об этом сообщает «Интерфакс».
Речь также будет идти о поддержке российского рынка.
«Мы совещание... проведем 27 мая. Так что подготовьтесь, пожалуйста», — обратился российский лидер к главе Минтруда Антону Котякову.
Соответствующее заявление президент сделал на совещании по реализации мер поддержки экономики и соцсферы.
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