«Союзплодоимпорт» оспорит арест прав на водку в Бенилюксе

Предприятие «Союзплодоимпорт» собирается обжаловать решение Апелляционного суда Гааги, согласно которому в рамках спора экс-акционеров компании ЮКОС и России на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга наложен арест на российские бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya. Об этом пишет «Интерфакс».

В ФКП сочли арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса неправомерным. Предприятие собирается обжаловать данное решение.

По мнению «Союзплодоимпорта», арест снимут в судебном порядке.

Отмечается, что решение об аресте товарных знаков было вынесено патентным ведомством Бенилюкса на основании заявления бывших акционеров ЮКОСа в рамках исполнения ранее вынесенных решений судов в пользу нефтяной компании.

До этого патентное ведомство Бенилюкса вынесло решение об аресте прав на российские бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, основываясь на заявлении экс-акционеров ЮКОСа в рамках исполнения ранее вынесенных решений судов в пользу нефтяной компании.

18 февраля апелляционный суд Гааги постановил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд. Экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.