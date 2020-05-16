СК разбирается с данными о невыплате надбавок медикам, работающим с COVID-19

Следственный комитет разбирается с информацией о том, что в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях и других регионах медики не получили выплаты за борьбу с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.

«Такие проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов», — сказала Петренко.

В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить надбавки к зарплате тем медикам, которые работают с заразившимися коронавирусом. Сообщалось, что врачи должны получить выплаты до 15 мая.

В России выявлено 272 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2 537 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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