Россиянам посоветовали подавать заявки на выплаты на детей с 15 мая

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).

Такая рекомендация дана в связи с тем, что в настоящий момент на сайте госуслуг наблюдается слишком большой поток посетителей, из-за чего портал не работает в полном объеме.

До этого президент России Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал «Госуслуги» не справился с объемом обращений.

Ранее правительство утвердило единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. для семей с детьми от 3 до 16 лет.

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