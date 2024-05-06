Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль нанес мощные удары по Рафаху

Армия Израиля нанесла серию интенсивных ударов по Рафаху в секторе Газа

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) нанесли серию мощных ударов с воздуха по городу Рафах, расположенному в южной части сектора Газа на границе с Египтом. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителей гражданской обороны и гуманитарной помощи Газы.

«Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху», — указывается в материале.

Согласно информации сотрудников гумведомств, израильские самолеты ударили по районам Аль-Шука и Аль-Салам, жителям которых ранее было приказано эвакуироваться. Уточняется, что атака продлилась около получаса, за это время грохот взрывов был практически непрерывным.

По данным палестинского Красного Полумесяца, тысячи жителей сектора Газа в настоящее время покидают восточный Рафах.

Перед этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь подтвердил намерение своей страны провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа и достичь всех заявленных целей войны, отметив, что у Израиля нет другого выбора.

Ранее в ВОЗ назвали возможное вторжение Израиля в Рафах гуманитарной катастрофой.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами