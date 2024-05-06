Израиль нанес мощные удары по Рафаху

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) нанесли серию мощных ударов с воздуха по городу Рафах, расположенному в южной части сектора Газа на границе с Египтом. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителей гражданской обороны и гуманитарной помощи Газы.

«Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху», — указывается в материале.

Согласно информации сотрудников гумведомств, израильские самолеты ударили по районам Аль-Шука и Аль-Салам, жителям которых ранее было приказано эвакуироваться. Уточняется, что атака продлилась около получаса, за это время грохот взрывов был практически непрерывным.

По данным палестинского Красного Полумесяца, тысячи жителей сектора Газа в настоящее время покидают восточный Рафах.

Перед этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь подтвердил намерение своей страны провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа и достичь всех заявленных целей войны, отметив, что у Израиля нет другого выбора.

Ранее в ВОЗ назвали возможное вторжение Израиля в Рафах гуманитарной катастрофой.