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Зарема назвала ЦСКА конюшней

Зарема о ЦСКА: конюшня — не Колизей

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Global Look Press

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и казанским «Рубином» (2:2), передает Sport24.

«Конюшня — не Колизей. Один конек-горбунок Файзуллаев с перспективой роста. Чалову надо бежать, не оглядываясь и сверкая копытами. Иначе превратится в позднего Смолова», — сказала Салихова.

На четвертой минуте матча счет открыл игрок казанцев Илья Рожков. Перед перерывом счет сравнял Аббосбек Файзуллаев. За 16 минут до конца матча Федор Чалов вывел ЦСКА вперед, но в конце встречи Мирлинд Даку сравнял счет.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает восьмое место, набрав 39 очков. «Рубин» идет на девятой строчке, имея в активе 38 баллов.

Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», набрав 51 балл. «Краснодар» и московское «Динамо» отстают от клуба с берегов Невы на одно очко.

Ранее «Зенит» выдал худший отрезок в РПЛ при Семаке.

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