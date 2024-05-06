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Россиянка получила срок за ложное сообщение о готовящемся взрыве

В Тамбовской области женщину осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве

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Shutterstock

В Тамбовской области женщину приговорили за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов региона.

По информации пресс-службы, женщина сообщила заведомо ложную информацию о якобы готовившемся взрыве в отделе полиции Межмуниципального отдела МВД России «Кирсановский». В ее отношении возбудили уголовное дело.

Уметский районный суд региона рассмотрел материалы уголовного дела в отношении женщины, учтя наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. Фигурантку признали виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно с испытательным сроком в три года.

До этого в Геленджике 41-летняя женщина «заминировала» караоке-клуб после того, как ее туда не пустили. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее петербуржец угрожал взорвать бомбу, чтобы ему починили сломанный телевизор.

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