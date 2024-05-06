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«Рубин» на последних минутах ушел от поражения в матче с ЦСКА

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

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Александр Гальперин/РИА Новости

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином».

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:2.

На четвертой минуте матча счет открыл игрок казанцев Илья Рожков. Перед перерывом счет сравнял Аббосбек Файзуллаев. За 16 минут до конца матча Федор Чалов вывел ЦСКА вперед, но в конце встречи Мирлинд Даку сравнял счет.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает восьмое место, набрав 39 очков. «Рубин» идет на девятой строчке, имея в активе 38 баллов.

Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», набрав 51 балл. «Краснодар» и московское «Динамо» отстают от клуба с берегов Невы на одно очко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее «Зенит» упустил победу над «Факелом» на последних минутах матча РПЛ.

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