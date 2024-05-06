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Россиянин нашел на улице гигантский клубок змей, греющихся на солнце

В Ярославской области мужчина нашел гигантский клубок змей, греющихся на солнце

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Читатель Ярославль Live

В Ярославской области мужчина нашел на улице гигантский клубок змей, греющихся на солнце. Об этом сообщает «Первый Ярославский областной телеканал».

По информации телеканала, инцидент произошел в деревне Семенково Ростовского района. Местный житель обнаружил целый клубок ужей, сплетенных друг с другом. Сообщается, что рептилии грелись на солнце.

Сейчас в Ярославской области наблюдается повышенная активность змей, сообщает «Первый Ярославский областной телеканал». Рептилии проснулись раньше из-за теплой погоды и в лесах региона можно встретить медянок, гадюк, веретениц и ужей.

До этого россиянам рассказали, каких животных стоит опасаться во время лесной прогулки. Заразить человека различными болезнями могут самые разные животные, в том числе безобидные на вид, такие как белки, ежи, кроты или мыши-полевки.

Ранее мужчина засунул живых змей в карманы брюк и пытался сесть с ними в самолет.

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