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В охране Зеленского задержали предателя

СБУ задержала начальника департамента управления госохраны Украины Андрея Гука

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала за передачу конфиденциальной информации зарубежным спецслужбам руководителя одного из департаментов управления государственной охраны (УГО) полковника Андрея Гука. Информация об этом появилась в газете «Страна.ua».

Согласно информации ведомства, мужчину обвиняют в госизмене за передачу приватной информации об охраняемых лицах (включая президента Украины) заграничным спецслужбам. Кроме того, с Гуком вместе был задержан еще один сотрудник УГО, которого подозревают в пособничестве при передаче сведений.

В апреле СБУ сообщила о задержании в Польше подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Зеленского. По версии украинских спецслужб, он якобы был «российским агентом» и должен был собирать информацию о безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка, который используется для отправки гуманитарной и военной помощи. Суд в Варшаве арестовал мужчину, ему грозит до 8 лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Херсонской области задержали мужчину по делу о шпионаже в пользу СБУ.

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