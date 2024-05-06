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В ХАМАС назвали этапы проекта о перемирии в Газе

Замглавы ХАМАС: проект перемирия в секторе Газа предусматривает три этапа

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Yousef Masoud/Global Look Press

Предложение о прекращении огня в секторе Газа состоит из трех этапов и предусматривает полный вывод израильской армии, а также освобождение всех заложников. Об этом заявил в эфире телеканала al Jazeera замглавы ХАМАС в палестинском анклаве Халиль аль-Хайя.

«Предложение о перемирии в Газе состоит из трех этапов и предусматривает полный вывод израильских войск, а также обмен заложниками», – сказал представитель движения.

Он также заявил, что палестинское движение ХАМАС с помощью посредников будет продолжать переговоры с Израилем об освобождении заложников.

До этого в ХАМАС заявили о желании заключить сделку о прекращении огня с Израилем. Заявление было сделано после ультиматума Израиля, согласно которому наземная операция в Рафахе начнется 10 мая, если к этому времени не будет выполнено требование о перемирии.

Весной 2024 года стал вопрос о продлении наземной операции армии Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего анклава.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.

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