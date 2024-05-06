Дрессировщица из Москвы пытается пристроить 15 собак, которых сокращают из цирка

Московский цирк-шапито «Радуга» на Речном вокзале планирует сократить номер с 15 дрессированными собаками. Об этом «Газете.Ru» рассказала артистка цирка, дрессировщица Таисия. Она отметила, что уже через два месяца собак некому будет содержать. Причину закрытия номера ей не назвали.

«Я артистка цирка уже не одно поколение, этому собачьему номеру больше 60 лет, его работала моя мама и я. Так получилось, что вот компании стал не нужен номер, они его решили сократить. Несколько дней назад мне позвонили из отдела кадров, сказали, что номер на сокращении. Приблизительно через два месяца сотрудникам, которые смотрят за собаками, будет предложена другая работа в других местах. Мне возможно тоже, но это не точно. Так как собаки мои, их нужно будет пристраивать. Скорее всего, перестанут кормить, обслуживать и, наверное, попросят освободить место. Сейчас у меня на руках остается 15 собак, две из которых очень старенькие, остальным приблизительно до 10 лет. У меня далматинцы, два лабрадора, один метис курцхаара, бордер-колли, два шпица небольших. Кого-то я заберу домой, но всех собак невозможно забрать. У меня нет ни загородного дома, ни дачи, чтобы их содержать. Пока что мне ничего не объяснили. Я очень хотела попасть к генеральному директору нашей компании, но он меня пока не принимает. Его секретарь сказала, что он очень занят, находится в командировке. Только отдел кадров компании сообщил, что номер сокращают и дается два месяца на пристройство людей, которые у меня работают. Судьба животных, я так понимаю, не очень беспокоит компанию», — сказала она.

По словам Таисии, год назад компания уже сократила цирковой коллектив и предложила акробатам работу в других местах. Сейчас артистка обратилась к волонтерам, чтобы найти собакам новых хозяев.

«Номер всегда работал. Все началось год назад, мы работали в цирковом коллективе, и он был тоже сокращен. Акробатам нашлась работа в других местах и коллективах. Руководство решило, что, наверное, легче мой номер с животными сократить. Честно говоря, даже не хочется работать уже в компаниях, которые так относятся к животным. Я давно в цирке, у меня есть небольшая пенсия выработанная, потому что я еще была акробатом раньше. Я проживу, человек всегда устроится, всегда найдет. А животные — это то, что меня сейчас беспокоит. Зная, что сложно и не так быстро пристроить животных, я обратилась к людям, которые, возможно, захотят взять к себе в дом доживать собаку, которая приносила доход государственной компании – Росгорцирку», — пояснила она.

Ранее стало известно, что каждый второй россиянин поддерживает идею цирков без животных.