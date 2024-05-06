Семак обвинил «Факел» в том, что он с первых минут тянет время

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 27 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» прокомментировал оскорбительные кричалки со стороны болельщиков «Факела» в адрес его команды, передает Sport24.

«Они поддерживают свою команду. Наши болельщики поддерживают нас. Если бы они болели за «Факел», который в Петербурге с первой минуты тянет время, они по-другому бы реагировали», — сказал Семак.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Зенита» точным ударом отметился Дуглас дос Сантос. Он отличился на 41-й минуте. На последней минуте матча Евгений Марков сравнял счет, забив пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Ранее Андрей Мостовой объяснил, почему болельщики других клубов оскорбляют «Зенит».