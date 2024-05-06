Названы хоккеисты, которых можно было номинировать на приз новичку года в КХЛ

Экс-нападающий московского «Спартака», а ныне хоккейный агент Кирилл Князев высказался о том, кого из молодых хоккеистов Континентальной хоккейной лиги можно было включить в список номинантов на приз лучшему новичку сезона.

«Можно было бы Артамонова из «Торпедо» включить. Если не брать регулярку, то я бы еще Силантьева выделил. Он ярко провел плей-офф, сделал большой шаг в своем росте. Он показал характер, неуступчивость. Я считаю, он сполна оправдал доверие к нему», — рассказал Князев Legalbet.

В числе номинантов на звание «Лучший новичок сезона-2023/24 имени Алексея Черепанова» были названы голкипер и нападающий выигравшего Кубок Гагарина магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков и Роман Канцеров соответственно, а также форвард нижегородского «Торпедо» Антон Силаев. Трофей вручается по итогам голосования главных тренеров команд КХЛ.

23-летний Дмитрий Силантьев, подписавший прошлым летом контракт с «Магниткой», в своем первом сезоне в Континентальной хоккейной лиге набрал 11 (3+8) очков в 43 матчах регулярного чемпионата, а также добавил те же 11 (3+8) баллов в 12 играх плей-офф победного Кубка Гагарина. Приз имени Алексея Черепанова будет вручен во время церемонии закрытия сезона КХЛ, которая пройдет 13 мая 2024 года.

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