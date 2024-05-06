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Стало известно, почему синяки на теле появляются без видимой причины

Daily Mail: прием обезболивающих препаратов повышает риск появления синяков

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Низкий процент жира в организме и прием обезболивающих препаратов (аспирина, ибупрофена) существенно повышает риск появления синяков даже при незначительном воздействии на кожу. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский терапевт Мартин Скарр.

По словам врача, «беспричинные» синяки чаще появляются у пожилых людей. Это связано с уменьшением жировой прослойки, защищающей капилляры, под кожей. Дело в том, что тонкий жировой слой не обеспечивает достаточную амортизацию при ударах и других физических воздействиях, из-за чего сосуды с большей вероятностью травмируются.

Другой неочевидной причиной появления синяков является прием аспирина и ибупрофена, а также препаратов-антикоагулянтов, снижающих свертываемость крови. Такие «разжижители» крови способствуют ее более свободному разливанию под кожей, что может приводить к обширным и легко образующимся синякам.

Скарр отметил, что некоторые природные терапевтические средства, например, гинкго билоба и женьшень, также могут провоцировать появление легких синяков. Однако механизм их действия до конца не изучен.

Ранее у пробиотиков нашли опасный для жизни побочный эффект.

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