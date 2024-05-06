Во Владимирской области водитель школьного автобуса домогался ребенка в кустах

Житель Владимирской области стал фигурантом уголовного дела после того, как завел девочку в кусты. Об этом сообщает ProGorod33.ru.

Инцидент произошел в Юрьев-Польском. По данным источника, шестилетний ребенок вышел погулять вместе с родителями. В какой-то момент старшие члены семьи потеряли ее из виду.

Позже выяснилось, что девочку заметил местный житель, который работает водителем школьного автобуса. Он обратил внимание на то, что рядом с ребенком нет взрослых, поэтому предложил отойти с ним в кусты. Там он якобы целовал несовершеннолетнюю и приставал к ней.

Вскоре родители заметили, как их дочь выходит из кустов с мужчиной. Они предположили, что местный житель мог совершить преступление, поэтому вызвали полицию и задержали его.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Известно, что водитель школьного автобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину он отрицает.

До этого в Петербурге гражданин Узбекистана домогался двух девочек.