Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владимирской области водитель школьного автобуса домогался ребенка в кустах

Во Владимирской области мужчину подозревают в приставаниях к шестилетней девочке

close
100%
Depositphotos

Житель Владимирской области стал фигурантом уголовного дела после того, как завел девочку в кусты. Об этом сообщает ProGorod33.ru.

Инцидент произошел в Юрьев-Польском. По данным источника, шестилетний ребенок вышел погулять вместе с родителями. В какой-то момент старшие члены семьи потеряли ее из виду.

Позже выяснилось, что девочку заметил местный житель, который работает водителем школьного автобуса. Он обратил внимание на то, что рядом с ребенком нет взрослых, поэтому предложил отойти с ним в кусты. Там он якобы целовал несовершеннолетнюю и приставал к ней.

Вскоре родители заметили, как их дочь выходит из кустов с мужчиной. Они предположили, что местный житель мог совершить преступление, поэтому вызвали полицию и задержали его.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Известно, что водитель школьного автобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину он отрицает.

До этого в Петербурге гражданин Узбекистана домогался двух девочек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами