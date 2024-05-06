В Ростовской области ребенок получил ожоги ног и поджег гараж родителей

Мальчик из Ростовской области получил травмы во время застолья. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Натальевка Неклиновского района. Родственники пострадавшего поставили мангал во дворе своего дома и разожгли.

В какой-то момент рядом оказался десятилетний ребенок. Он играл и опрокинул жидкость для розжига. В результате младший член семьи получил ожоги ног.

Огонь перекинулся на траву, после чего дошел до гаража. Приехавшие на место сотрудники МЧС ликвидировали огонь на десяти квадратных метрах.

В ведомстве напомнили о том, что мангал должен находиться в более чем пяти метрах от строений, в радиусе двух метров от него не должно быть сухой травы и горючих материалов.

До этого в Таиланде монах покалечил нескольких детей. По словам одного из мальчиков, мужчина предложил им деньги за то, чтобы они протестировали амулеты. Священнослужитель дал каждому в руку оберег и вылил кислоту на тыльную сторону ладоней. Школьники получили ожоги.

Ранее врач Оксана Михалева предупредила россиян о скрытых угрозах шашлыка.